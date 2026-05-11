Arsenal a consolidé sa première place au classement de la Premier League après sa victoire sur la pelouse de West Ham (1-0), dimanche, lors de la 36e journée du championnat d’Angleterre.

Les Gunners totalisent désormais 79 points en 36 matches et gardent cinq longueurs d’avance sur Manchester City. Les Citizens, qui comptent un match en moins, ont largement dominé Brentford (3-0) samedi.

Liverpool freiné, Manchester United tenu en échec

Liverpool a concédé le nul à domicile face à Chelsea (1-1). Les Reds restent quatrièmes avec 59 points, à égalité avec Aston Villa.

Manchester United, troisième du classement, n’a pas réussi à faire la différence sur le terrain de Sunderland (0-0). Les Red Devils comptent désormais 65 points.

Aston Villa a également partagé les points contre Burnley (2-2), tandis que Bournemouth poursuit sa bonne série grâce à son succès sur la pelouse de Fulham (1-0). Le club grimpe à la sixième place avec 55 points.

Brighton se rapproche du top 6

Brighton s’est imposé nettement face à Wolverhampton (3-0) et remonte à la septième place du classement avec 53 points.

Dans les autres rencontres disputées dimanche, Crystal Palace et Everton se sont neutralisés (2-2), alors que Nottingham Forest et Newcastle ont également partagé les points (1-1).

La 36e journée se clôturera lundi avec la rencontre entre Tottenham et Leeds United.

Résultats de la 36e journée

Samedi 9 mai :

Liverpool – Chelsea : 1-1

Brighton – Wolverhampton : 3-0

Sunderland – Manchester United : 0-0

Fulham – Bournemouth : 0-1

Manchester City – Brentford : 3-0

Dimanche 10 mai :

Crystal Palace – Everton : 2-2

Burnley – Aston Villa : 2-2

Nottingham Forest – Newcastle : 1-1

West Ham – Arsenal : 0-1

Lundi 11 mai :

Tottenham – Leeds United (21h00 GMT+2)