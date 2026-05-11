La Bourse de Tunis a retrouvé un net courant acheteur durant la semaine du 04 au 08 mai 2026. Dans un marché dominé par les financières et les valeurs de croissance, le Tunindex s’est adjugé 2,92% pour clôturer à 16 526,74 points, tandis que le Tunindex20 a gagné 2,79% à 7 316,13 points.

Le mouvement haussier s’est construit autour d’une rotation sectorielle favorable aux services financiers, aux services aux consommateurs et à la distribution, alors que certains compartiments plus défensifs sont restés sous pression. Malgré un volume de capitaux traités inférieur à celui de la semaine précédente, le marché conserve une dynamique positive, soutenue par les grandes capitalisations et plusieurs dossiers à forte volatilité.

Tunindex : un momentum toujours haussier

Le marché tunisien poursuit son avancée avec une performance annuelle désormais portée à +22,88% pour le Tunindex et +22,44% pour le Tunindex20.

Cette progression simultanée des deux indices traduit un marché relativement homogène, où les grandes capitalisations continuent de jouer un rôle moteur. Le biais technique reste clairement orienté à la hausse, avec un momentum qui demeure robuste sur l’ensemble de la cote principale.

En repère technique hebdomadaire, la zone des 16 500 points devient désormais un seuil psychologique important pour le Tunindex. La capacité du marché à se maintenir au-dessus de ce niveau pourrait prolonger la dynamique bullish observée depuis plusieurs semaines.

Une liquidité encore concentrée

Les échanges sur le marché principal ont totalisé 61,996 MDT sur la semaine, soit une moyenne quotidienne proche de 12,4 MDT.

Même si les capitaux traités ressortent en retrait par rapport à la semaine précédente, le marché continue d’afficher une activité soutenue sur quelques dossiers phares. La liquidité demeure fortement concentrée autour des grandes valeurs les plus recherchées.

Le marché central a représenté 94,35% des capitaux traités avec 58,497 MDT, contre 3,500 MDT pour le marché de blocs.

Les valeurs les plus actives par capitaux traités ont été :

SOTUVER : 6,103 MDT

TELNET HOLDING : 5,236 MDT

AMEN BANK : 4,860 MDT

ONE TECH HOLDING : 4,590 MDT

POULINA GROUP HOLDING : 4,326 MDT

Cette concentration des flux confirme le retour des investisseurs sur les valeurs les plus liquides de la cote.

Rotation sectorielle : les financières mènent la danse

Le véritable moteur de la semaine reste le compartiment des services financiers, qui signe la meilleure progression sectorielle avec +5,85%. Le secteur confirme ainsi son rôle de locomotive du marché tunisien.

Les services aux consommateurs et la distribution suivent avec une hausse identique de +4,94%, illustrant un regain d’intérêt des investisseurs pour les dossiers exposés à la consommation.

Le secteur des banques progresse également de +3,30%, apportant une contribution importante à la hausse des indices compte tenu de son poids structurel dans la capitalisation du marché.

À l’inverse, plusieurs compartiments terminent la semaine dans le rouge :

Matériaux de construction : -1,43%

Assurances : -0,54%

Produits ménagers : -0,02%

Cette divergence sectorielle traduit un marché sélectif, privilégiant les valeurs à momentum au détriment des compartiments en phase de consolidation.

Les stars de la semaine : BTE et STA flambent

Le palmarès hebdomadaire a été dominé par des mouvements particulièrement agressifs sur plusieurs titres.

Top 5 hausses

Valeur Variation hebdo BTE +18,67% STA +17,60% MONOPRIX +16,81% SOTETEL +16,37% ATL +12,50%

BTE signe la meilleure performance hebdomadaire du marché avec une envolée de 18,67%, illustrant un puissant courant acheteur.

STA et MONOPRIX enregistrent également des rallyes spectaculaires, tandis que SOTETEL confirme son retour parmi les valeurs les plus dynamiques de la cote.

STIP s’effondre, les valeurs industrielles sous pression

Top 5 baisses

Valeur Variation hebdo STIP -18,08% Ciments de Bizerte -13,33% OfficePlast -6,11% New Body Line -5,64% Cellcom -4,76%

La plus forte baisse revient à STIP, qui abandonne 18,08% sur la semaine dans un mouvement de correction particulièrement brutal.

Les replis de Ciments de Bizerte et OfficePlast confirment également la faiblesse persistante de certains compartiments industriels et matériaux.

Le coin de l’expert : où se positionner ?

Accumuler

SOTUVER : leadership en liquidité et forte présence institutionnelle.

: leadership en liquidité et forte présence institutionnelle. AMEN BANK : valeur bancaire solide et active.

: valeur bancaire solide et active. ONE TECH HOLDING : activité soutenue et intérêt acheteur visible.

: activité soutenue et intérêt acheteur visible. POULINA GROUP HOLDING : poids lourd défensif toujours recherché.

Surveiller

BTE : forte impulsion haussière, mais volatilité élevée.

: forte impulsion haussière, mais volatilité élevée. STA : accélération technique à confirmer.

: accélération technique à confirmer. MONOPRIX : potentiel de poursuite après le rally.

: potentiel de poursuite après le rally. SOTETEL : retour marqué des flux acheteurs.

: retour marqué des flux acheteurs. ATL : momentum positif à court terme.

Prudence

STIP : tendance fortement dégradée.

: tendance fortement dégradée. Ciments de Bizerte : faiblesse persistante.

: faiblesse persistante. OfficePlast : pression vendeuse encore présente.

: pression vendeuse encore présente. New Body Line : volatilité baissière.

: volatilité baissière. Cellcom : dynamique technique fragile.