Le VfL Wolfsburg accueille le FC Bayern Munich, samedi 9 mai 2026, dans le cadre de la 33e journée de Bundesliga. La rencontre se disputera à la Volkswagen Arena avec un coup d’envoi programmé à 18h30.

Cette affiche du championnat allemand s’annonce très attendue dans le sprint final de la saison, avec un Bayern Munich toujours ambitieux et une équipe de Wolfsbourg désireuse de briller devant son public. Les amateurs de football allemand suivront avec attention cette confrontation entre deux clubs majeurs de la Bundesliga.

Les supporters des deux formations pourront suivre ce match en direct sur la chaîne beIN Sports 10.