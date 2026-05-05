L’Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU) a décidé du report de la 26ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, qui était initialement prévu en juin, à la période du 21 au 24 septembre 2026.

Dans un communiqué publié mardi, l’ASBU a confirmé que ce report est motivé par la situation actuelle dans la région arabe, en particulier au Moyen-Orient et dans le Golfe arabe, ainsi qu’à ses répercussions actuelles et futures. Ceci a conduit les organisateurs de manifestations et de grands événements prévus, pour l’été prochain dans le monde arabe, à prendre des mesures similaires de report à des dates ultérieures.

Le communiqué précise que ce report du 26ème Festival, à septembre, permettra, ainsi, une plus grande participation des organisations membres de l’ASBU, ainsi qu’une présence accrue des participants et invités arabes et étrangers.