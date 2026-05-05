L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) organise le mercredi 6 mai 2026 à 17h30 une rencontre autour des ” Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ” Didier Fassin, Professeur au Collège de France. La conversation inclura la participation Meryem Sellami, socio-anthropologue, auteure et enseignante à la Faculté de médecine de Tunis, Alexis Sierra, maître de conférences en géographie, représentant de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en Tunisie, ainsi qu’Adrien Thibault, docteur en science politique et chercheur à l’IRMC.

Selon le site du Collège de France, Didier Fassin est titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines. Il est professeur de sciences sociales à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études en anthropologie politique et morale à l’École des hautes études en sciences sociales. Il a été titulaire en 2021 de la chaire annuelle de santé publique du Collège de France.

Anthropologue, sociologue et médecin, il est habilité à diriger des recherches en santé publique et en sciences sociales. Cofondateur de l’Iris, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (université Paris 13-EHESS-CNRS-Inserm), il en a été le premier directeur.

Visiting Professor à l’université de Princeton, il a été professeur invité dans de nombreuses universités dont celles de Hong Kong, Chengdu, Melbourne, Johannesburg, Buenos Aires, Cambridge et Bruxelles.

Il a été récipiendaire en 2016 de la médaille d’or de l’anthropologie à l’Académie royale des sciences de Suède et a été en 2018 le premier chercheur en sciences sociales à être récompensé par la Nomis Distinguished Scientist Award et s’est vu décerner en 2025 la Huxley Memorial Medal de la Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, ajoute la même source.

Élu à l’Americain Philosophical Society, il a reçu les insignes de docteur Honoris Causa de l’Université de Liège en 2021 et de l’Université libre de Bruxelles en 2023. Il a notamment donné les Tanner Lectures à l’université de Californie à Berkeley, les conférences Adorno à l’Université Goethe de Francfort et la Raphael Lemkin Inaugural Lecture à l’Université de Rutgers.

Il a été membre du conseil scientifique de l’Inserm, des comités d’éthique de l’Inra et de l’Institut Pasteur, du conseil scientifique de la Ville de Paris et du Comité consultatif national d’éthique. Ancien vice-président de Médecins sans frontières, il préside aujourd’hui le Comité pour la santé des exilés (Comede).

Il a publié une cinquantaine d’ouvrages, traduits en douze langues. Il a également dirigé ou codirigé Contemporary States of Emergency (Zone Books, 2010), A Companion to Moral Anthropology (Wiley-Blackwell, 2012), If Truth Be Told. The Politics of Public Ethnography (Duke UP, 2017), Worlds and Words. A Lexicon for Dark Times (Duke UP, 2021), Crisis under Critique. How People Assess, Transform and Respond to Critical Situation (Columbia UP, 2022), The Social Sciences in the Looking-Glass. Studies in the Production of Knowledge (Duke UP, 2023), ainsi que La Société qui vient (Seuil, 2022). Ses deux leçons inaugurales, De l’inégalité des vies (2020) et Sciences sociales par temps de crise (2023) ont été publiées par le Collège de France.