Une conférence de restitution des travaux de la deuxième édition de la Rencontre nationale de l’eau sera organisée le samedi 9 mai à Tunis par l’Association Nomad 08 et l’Observatoire tunisien de l’eau (OTE).

Cette rencontre aura pour l’occasion de dresser le bilan technique des travaux qui se sont tenus à Chnenni (gouvernorat de Gabès) du 24 au 26 avril 2026, sous le slogan « L’eau et l’énergie…

Enjeux de souveraineté nationale face aux défis régionaux et impérialistes ».

Les débats ont abouti à une série de recommandations nationales et de propositions portant sur des questions stratégiques liées à la sécurité hydrique et énergétique, notamment l’analyse des stratégies relatives à l’hydrogène vert, aux projets d’énergies renouvelables et aux voies permettant d’assurer une souveraineté effective sur les ressources naturelles.

Un panel composé d’experts, d’universitaires, de citoyens et de représentants de la société civile prendra part aux débats pour examiner la feuille de route en faveur d’une justice hydrique et climatique.

Organisée par l’OTE et Nomad 08, la Rencontre nationale de l’eau constitue un cadre de dialogue et de concertation, visant à ouvrir un débat national sur les problématiques hydriques en Tunisie, la raréfaction des ressources et les effets des changements climatiques. Sa première édition s’était tenue en 2024. La deuxième édition, consacrée à la corrélation entre l’eau et l’énergie ainsi qu’à la situation internationale, avait été précédée de rencontres régionales préparatoires, dont celle de Gabès en janvier 2026, dont les recommandations avaient mis l’accent sur la nécessité de garantir l’approvisionnement en eau potable dans les régions touchées par la sécheresse.