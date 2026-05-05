Le festival du film IA et hybride MarsAI Festival, dont la première édition se tiendra le 19 juin 2026 à Marseille, a lancé son appel à films à destination des créateurs du monde entier.

A l’heure où l’intelligence artificielle ouvre de nouveaux territoires de création, le festival, mentionne le communiqué de presse, invite réalisateurs et artistes des différents pays du monde à proposer des films courts d’une minute, conçus à l’aide d’outils d’intelligence artificielle ou sous forme hybride. Dédié à l’émergence de nouvelles écritures, MarsAI propose pour sa première édition le thème “Imaginez des futurs souhaitables”, en encourageant des récits qui renouvellent les imaginaires au-delà des visions dystopiques, et qui esquissent des futurs pluriels, intimes ou collectifs, ancrés dans le réel autant que dans l’imaginaire.

Ouvert jusqu’au 12 mai 2026, cet appel à films prévoit notamment une bourse (10 000 euros) destinée à accompagner la création d’un nouveau projet, attribuée par un jury de professionnels au film lauréat.

Le festival repose sur une contrainte forte et assumée : une durée d’une minute. Une exigence qui invite à aller à l’essentiel, où chaque image, chaque silence et chaque intention participent pleinement à l’écriture.

Le festival est ouvert aux courts métrages de tout genre (fiction, documentaire, animation, expérimental) entièrement réalisés avec l’intelligence artificielle que des œuvres hybrides, où cette technologie intervient de manière variable. Au-delà des outils, le festival met l’accent sur la singularité des regards et l’affirmation d’un geste artistique, en valorisant les démarches expérimentales et les nouvelles formes de narration.

Organisé par La Plateforme, école des métiers du numérique présente à Marseille, Cannes, Paris et Lille, le festival s’inscrit dans une dynamique de promotion des cultures numériques et créatives, notamment auprès des jeunes publics.

La première édition du MarsAI Festival proposera également une programmation mêlant conférences, workshops et projections gratuites, avant de se clôturer par une cérémonie de remise des prix.