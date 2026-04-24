Le ministère des Affaires culturelles célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, qui a lieu chaque année le 23 avril, dans le cadre de l’attention que l’État accorde au livre, considéré comme un pilier fondamental de l’épanouissement humain et du développement de la conscience collective.

Cette célébration constitue une occasion symbolique renouvelée de réaffirmer la place centrale du livre dans le parcours de la civilisation humaine, indique le Département dans un communiqué publié, jeudi après-midi, sur les réseaux sociaux.

Cette occasion constitue un appel renouvelé à ancrer la culture de la lecture, à soutenir l’industrie de l’édition et à doter les générations montantes des outils de la connaissance, afin de renforcer les fondements d’une société fondée sur la réflexion, la conscience et l’ouverture, ajoute la même source, affirmant la place du livre comme mémoire vivante de l’humanité et son horizon ouvert vers l’avenir.

Pour rappel, cette célébration coïncide avec la 40ème édition de la Foire internationale du livre qui se tient du 23 avril au 3 mai au Palais des expositions du Kram avec pour invité d’honneur l’Indonésie. Cette édition rassemble 37 pays et 394 maisons d’édition, réparties entre 210 participants étrangers et 184 tunisiens, offrant aux visiteurs un catalogue de de 148 148 titres.

Le programme se distingue par une forte dimension pédagogique avec 216 activités dédiées aux enfants et adolescents, déployées dans 7 espaces grâce au soutien de 75 institutions. L’événement célèbrera notamment le monde des arts et lettres à travers la remise de 8 prix et l’organisation de 16 hommages.