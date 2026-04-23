L’Espérance sportive de Tunis a concédé le nul face à l’ES Zarzis (2-2), en clôture de la 25e journée de Ligue 1, ce jeudi, au stade Hammadi Agrébi de Radès.

Ce score de parité a des allures de véritable rendez-vous manqué. Avec 55 points, l’Espérance laisse impérativement filer l’opportunité de s’emparer seule de la tête du championnat, à seulement cinq journées du dénouement final. Ce nul annonce également un coude-à-coude anxiogène avec son éternel rival, le Club Africain, qui compte exactement le même nombre de points et une dynamique tout aussi menaçante

Le match avait, pourtant, idéalement débuté avec l’ouverture du score précoce de Florian Danho (8e) qui a vite dissipé les doutes, laissant présager un succès facile. Même après l’égalisation sur penalty de Khalil Kassab pour une équipe adverse accrocheuse (42e), Kouceila Boualia a redonné l’avantage aux locaux à la 44e.

Dans la foulée, à la 45e, David Nyengue a glacé l’assistance en ramenant les visiteurs à hauteur. Un but sur le fil de la mi-temps, symptomatique d’une équipe encore sonnée psychologiquement. Et pour cause, les protégés du français Patrice Beaumelle abordaient cette rencontre le dos encore chargé de la désillusion continentale après une élimination cruelle aux portes de la finale de la Ligue des champions de la CAF et espérer en faire une véritable session de rattrapage mental et comptable pour la suite de la course au titre.

Pour le club de la capitale des oliviers, ce déplacement à haut risque se solde par une opération comptable des plus précieuses. Ce point du nul arraché avec bravoure permet aux sudistes de se hisser seuls au 10e rang avec 29 unités et de prendre un peu d’air dans une lutte pour le maintien où chaque point vaut de l’or, alors que la menace de la relégation reste encore bien présente à cinq encablures de l’épilogue.

Voici les résultats:

– Jeudi 23 avril

A Radès:

Espérance ST 2 Florian Danho (8), Kouceila Boualia (44)

ES Zarzis 2 Khalil Kassab (42/SP), David Nyengue (45)

Déjà joués:

Jeudi 23 avril

Voici les résultats:

– Lundi 13 avril

A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Brandon Nana (66)

AS Marsa 0

– Vendredi 10 avril

A Gabès :

AS Gabès 0

US Ben Guerdane 1 Abdelwaheb Bakhouche (48)

A Kairouan:

JS Kairouan 1 Ifeanyi Ogba (12)

JS Omrane 0

– Samedi 11 avril

A Monastir:

US Monastir 0

Club Africain 0

Au Bardo:

Stade Tunisien 1 Youssef Dhaflaoui (24)

CA Bizertin 1 Nurudeen Ayinde (29)

A Béja:

Olympique de Béja 3 Chérif Camara (35), Islam Chalghoumi (56/SP), Wajdi Kechrida (62 CSC)

Etoile du Sahel 1 Oussama Abid (32)

– Dimanche 12 avril

Au Kram:

AS Soliman 1 Ahmed Bouassida (34)

CS Sfaxien 1 Hamza Mathlouthi (72/SP)

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 55 25 16 7 2 42 9 +33

2. Club Africain 55 25 16 7 2 36 8 +28

3. CS Sfaxien 49 25 14 7 4 34 12 +22

4. Stade Tunisien 44 25 11 11 3 26 9 +17

5. US Monastir 39 25 9 12 4 23 14 +09

6. Etoile du Sahel 35 25 9 8 8 24 22 +02

7. CA Bizertin 32 25 8 8 9 16 22 -06

8. JS Omrane 32 25 9 5 11 19 26 -07

9. ES Métlaoui 32 25 7 11 7 15 23 -08

10. ES Zarzis 29 25 7 8 10 22 26 -04

11. AS Marsa 28 25 9 1 15 21 26 -05

12. US Ben Guerdane 28 25 6 10 9 15 20 -05

13. O. Béja 25 25 7 4 14 14 33 -19

14. JS Kairouan 24 25 7 3 15 17 38 -21

15. AS Soliman 17 25 3 8 14 11 27 -16

16. AS Gabès 17 25 3 8 14 10 30 -20