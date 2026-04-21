Le clasico du football paraguayen entre Olimpia et Cerro Porteño a été marqué par de violents incidents dimanche soir à Asuncion. Des affrontements entre supporters et forces de l’ordre ont fait au moins 50 blessés, selon la police.

Des tensions avant même le coup d’envoi

Les troubles ont débuté avant le match. Des supporters du club visiteur, sans billets, ont forcé l’entrée du stade Defensores del Chaco, qui peut accueillir 40 000 spectateurs. L’information a été confirmée par le directeur de la police d’Asuncion, Juan Aguero.

Regroupés dans la tribune nord, ces supporters ont ensuite lancé des projectiles, provoquant une intervention des forces de l’ordre.

Intervention policière et évacuation du stade

La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc pour tenter de contenir les débordements. La situation a rapidement dégénéré.

Le stade a été évacué en urgence, tandis que des spectateurs ont envahi la pelouse. L’arbitre a interrompu la rencontre à la 29e minute.

Bilan et interpellations

Un policier de 22 ans, grièvement blessé après avoir été roué de coups, devait être opéré lundi. La majorité des personnes prises en charge dans les hôpitaux souffrent de blessures légères, selon des sources médicales.

Les autorités indiquent avoir identifié les auteurs des violences. Au total, 63 personnes ont été arrêtées, a précisé le commissaire Héctor Fernandez, responsable de la sécurité des événements sportifs.