L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) lancera lors du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle (GAIN), en septembre 2026 à Riyad (Arabie Saoudite), la 3ème édition de son glossaire trilingue (arabe, anglais, français) sur les données et l’intelligence artificielle, pour unifier la terminologie dans les 53 États membres, dont la Tunisie.

La présentation de cette initiative coïncide avec la proclamation par le Royaume d’Arabie Saoudite de l’année 2026 « Année de l’intelligence artificielle », lors du Conseil exécutif de l’ICESCO, pour son adoption par les membres de l’Organisation, pour lui conférer une dimension internationale et un rayonnement cognitif élargi, indique l’ICESCO.

Fruit d’un partenariat stratégique réunissant l’ICESCO, par l’intermédiaire de son Centre de prospective et d’intelligence artificielle, le Centre international de recherche et d’éthique de l’intelligence artificielle (ICAIRE), et l’Académie Roi Salmane pour la langue arabe et l’Autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle (SDAIA), cette initiative vise à renforcer les efforts internationaux au service de la langue arabe dans les domaines technologiques de pointe et promouvoir l’arabe dans le domaine scientifique.

Il s’agit ainsi de publier une version actualisée du dictionnaire, qui inclut la révision des définitions existantes et l’intégration des termes émergents dans les domaines des données et de l’IA, de renforcer la cohérence terminologique entre les langues arabe, anglaise et française.

En effet, dans le contexte des transformations rapides que connaît le domaine de l’IA à l’échelle mondiale, l’expansion croissante des concepts, des méthodologies et de la terminologie technique qui l’accompagnent, cette dynamique pose de réels défis en matière d’harmonisation terminologique et de garantie d’un accès équitable à la connaissance, en particulier pour les langues largement répandues mais encore insuffisamment représentées dans l’espace numérique, au premier rang desquelles figure la langue arabe.

Cette 3ème édition proposera ainsi une structuration thématique facilitant l’accès au contenu selon les différents champs d’application, ainsi que de promouvoir l’accès numérique grâce au développement d’une application dédiée et de ressources numériques associées.