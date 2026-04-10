Plus de 350 exposants et 5 mille visiteurs professionnels sont attendus du 28 avril au 1er mai 2026 à Yasmine Hammamet pour la 22ᵉ édition du Salon méditerranéen des productions animales et de l’élevage (PAMED), avec pour ambition de faire de la Tunisie un hub régional des filières animales en Méditerranée et en Afrique.

PAMED 2026 se veut un carrefour d’affaires conçu pour générer des contacts qualifiés et transformer la présence des entreprises en opportunités commerciales concrètes. Face à une concurrence accrue, les professionnels sont invités à adopter une stratégie de différenciation ciblée afin de maximiser leur retour sur investissement et conquérir de nouvelles parts de marché sur les quatre jours du salon.

Sur sa plateforme web, PAMED s’articulera également autour d’un volet scientifique et technique centré sur les enjeux structurels du secteur. Des conférences, des tables rondes et des ateliers aborderont la biosécurité, la santé aviaire, le contrôle des salmonelloses, l’adaptation nutritionnelle au stress thermique, ainsi que la transition écologique des modèles d’élevage. Des experts internationaux et des organismes de référence y présenteront les innovations, les normes sanitaires en vigueur et les retours d’expérience.

Plus de 15 pays seront représentés, traduisant la vocation régionale du salon. Les organisateurs entendent ainsi accélérer les flux commerciaux et le transfert de compétences techniques dans la zone.

Les organisateurs invitent les entreprises à mobiliser dès maintenant les dispositifs d’accompagnement dédiés pour optimiser leur participation et ancrer leur croissance sur le moyen et long terme.