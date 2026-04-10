Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a réaffirmé son engagement à renforcer le partenariat de la Tunisie avec le FAO dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la sécurité de l’approvisionnement en eau, lors de son entretien avec le nouveau Coordinateur sous-régional pour l’Afrique du Nord et Représentant de la FAO en Tunisie, Nabil Assaf, d’après un communiqué, du ministère publié jeudi.

Cette rencontre tenue mercredi, a constitué une opportunité pour examiner les moyens permettant de développer les relations de coopération entre la Tunisie et la FAO, afin de répondre aux priorités nationales dans les domaines de l’agriculture durable, de la gestion rationnelle des ressources en eau et du soutien aux systèmes de production, dans l’ultime but de renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires.

Il a souligné la nécessité d’intensifier la coopération avec le FAO dans les domaines de la recherche et de l’innovation, de l’adoption des technologies modernes et du développement des systèmes de production, ainsi que de multiplier les programmes de formation et de renforcement des capacités au profit des différents acteurs du secteur.

De son côté, Assaf a réitéré l’engagement de la FAO à accompagner les efforts du gouvernement tunisien dans la mise en œuvre de ses programmes de développement agricole et rural saluant le niveau du partenariat existant et réaffirmant l’engagement de l’Organisation à continuer de soutenir les efforts de l’État tunisien en faveur d’un développement agricole durable.