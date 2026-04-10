Une séance de travail tuniso-turque s’est tenue mardi au siège de la Chambre de l’industrie de Konya, en présence du président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax et du président de la Chambre de l’industrie de Konya, afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat entre les deux pays.

Les participants ont examiné les possibilités de projets conjoints dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment les machines agricoles, les engrais, les industries alimentaires avec un focus sur l’huile d’olive tunisienne, ainsi que d’autres domaines industriels à forte valeur ajoutée.

Selon les réseaux sociaux de l’ambassade de Tunisie à Ankara, cette rencontre, qui a réuni plusieurs membres des chambres de Sfax et de Konya, des hommes d’affaires et des représentants d’entreprises des deux pays, s’est déroulée en marge de la participation tunisienne à la 22ᵉ édition du Salon international de l’agriculture de Konya qui se déroule du 7 au 11 avril.

La séance a débuté par une présentation détaillée sur les opportunités d’investissement en Tunisie, mettant en avant les incitations accordées par le pays pour attirer les investisseurs étrangers.

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax a participé à ce salon avec un stand d’exposition, ce qui a permis la tenue de plusieurs rencontres bilatérales entre les opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues turcs et étrangers.

Konya, ville reconnue pour son dynamisme économique et industriel, exporte ses produits vers 133 pays à travers le monde, ce qui en fait un partenaire stratégique pour la Tunisie dans le développement de projets à forte valeur ajoutée.