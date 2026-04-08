Les opportunités de coopération dans le domaine commercial et les partenariats d’investissement entre la Tunisie et le Rwanda ont été au centre d’une rencontre entre l’ambassadeur de Tunisie au Rwanda, avec résidence à Nairobi, Anouar Ben Youssef, et le Vice-Président du East African Business Council (EABC), organe consultatif de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), et président du groupe d’investissement “Global Investment”, Dennis Karera.

Les deux parties ont, à cette occasion, souligné l’intérêt accordée par la Tunisie au renforcement de sa coopération commerciale avec le Rwanda, notamment au regard des opportunités offertes pour l’accès des produits tunisiens au marché rwandais, lit-on dans un communiqué, publié, mercredi, sur la plateforme “Tunisia InfoHub”, relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Le responsable rwandais a, de son côté, exprimé son intérêt pour le développement de la coopération avec la Tunisie, se félicitant de sa participation au 1er Forum économique Tunisie-Rwanda tenu en octobre dernier, à Kigali, avec la participation de plus de cent opérateurs économiques.

Cet événement, a-t-il dit, a été une occasion d’échanger des points de vue avec les membres de la délégation tunisienne sur les perspectives de partenariat possibles, aussi bien au niveau institutionnel, à travers l’établissement de relations de coopération avec les structures professionnelles tunisiennes, qu’à titre personnel en tant qu’investisseur et acteur dans le domaine du développement immobilier.