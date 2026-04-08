Les travaux d’aménagement du stade d’El Menzah reprendront au dernier trimestre de l’année 2026, a affirmé mercredi le Directeur des constructions et des équipements au ministère de la Jeunesse et des Sports, Naoufel Belhaj Rhouma.

Il a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, qu’un appel d’offres a officiellement été lancé pour choisir l’entreprise chargée de la réalisation dans le cadre d’un partenariat chinois.

Par ailleurs, Belhaj Rhouma a indiqué que l’installation des sièges au stade olympique de Sousse devrait débuter dans les prochains mois.

Il a, en outre, ajouté que les crédits nécessaires ont été alloués pour l’installation des sièges et de l’éclairage dans les stades Mustapha Ben Jannet à Monastir et Taïeb Mhiri à Sfax, soulignant la volonté de réhabiliter ces infrastructures afin qu’elles soient prêtes à accueillir des compétitions continentales.

Il a également rappelé que le ministère de la Jeunesse et des Sports œuvre activement à accélérer la réalisation de tous les projets sportifs à caractère national, notamment les stades et les salles, dans différentes régions du pays.