L’ambassadrice de Tunisie à Helsinki, Nabiha Hajjaji, a organisé, mardi, une réunion de travail avec l’équipe responsable de l’institution finlandaise « ELAB », spécialisée dans la qualité et la sécurité des produits alimentaires et leur conformité aux exigences et aux normes du marché finlandais et ce, dans le cadre des efforts visant à faire connaître les produits agricoles et alimentaires tunisiens et faciliter leur accès au marché finlandais.

Cette réunion a été l’occasion, selon un communiqué publié mercredi par la plateforme d’information rattachée au ministère des Affaires étrangères, de présenter les procédures administratives, sanitaires et douanières relatives aux opérations d’exportation et d’importation alimentaire entre la Tunisie et la Finlande.

Elle a aussi été l’occasion de souligner leur rôle dans l’impulsion des échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette rencontre a, en outre, permis de souligner la nécessité de mieux faire connaître les exigences du marché finlandais en termes de normes et de qualité, conformément à ce qu’offrent les entreprises tunisiennes exportatrices de produits agroalimentaires de haute qualité, tels que l’huile d’olive, les dattes et les produits alimentaires en conserve.