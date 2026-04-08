L’agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR) organise les 10 et 11 avril 2026 à la cité de la culture à Tunis, la foire de la créativité scientifique placé sous le thème “La Tunisie innove” dans le cadre du projet “sciences avec les jeunes et pour les jeunes” (SWAFY) financé par l’union européenne.

L’ANPR a souligné, dans son communiqué, que cette manifestation s’inscrit dans le cadre des efforts visant à enraciner la culture scientifique chez les jeunes, à encourager l’esprit d’initiative et d’innovation et à renforcer l’ouverture de la recherche scientifique sur la société, â même de promouvoir le rôle des sciences dans le développement et l’édification d’un avenir durable.

L’ANPR a précisé que cette initiative, qui vise à consolider la diffusion de la culture scientifique et à renforcer l’adhésion des jeunes aux domaines des sciences et de l’innovation scientifique et technologique, comprend plusieurs activités scientifiques et interactives, dont notamment des ateliers pratiques, des sessions de formation, la présentation de projets innovants et des rencontres et témoignages vivants.

Cette manifestation est marquée par une large représentation nationale incluant 23 gouvernorats avec la participation de plus de 300 intervenants, parmi les chercheurs, les formateurs et les experts dans les secteurs des sciences, des technologies et de l’innovation.

La foire comprend 32 ateliers et sessions de formation dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la robotique, de l’astronomie, des mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, de la santé, de l’environnement, de la physique, de la chimie et des méthodes d’enseignement des matières scientifiques.

Elle comprend 45 espaces d’exposition pour valoriser les contributions des centres de recherche, des jeunes chercheurs, des associations, des clubs scientifiques et des startups.