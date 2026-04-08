La gériatre Afef Hammami, a indiqué ce mercredi que de nombreuses douleurs physiques fréquentes chez les personnes âgées, sont dues à des problèmes psychologiques, notamment l’isolement, la dépression et l’anxiété sociale.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Hammami a précisé que bien que dans certains cas ou les examens médicaux ne révèlent rien d’anormal, ces douleurs physiques consistent en des douleurs articulaires, des gonflements, des palpitations cardiaques, des douleurs thoraciques, des troubles digestifs (diarrhée ou constipation), des maux de tête, de la fatigue, des vertiges et des troubles du sommeil.

La spécialiste a insisté sur la nécessité de vérifier ces symptômes en effectuant les examens médicaux nécessaires et de s’assurer de leur gravité, soulignant que les causes psychologiques peuvent être liées à une perte de motivation, à l’isolement ou à une dépression qui n’a pas encore été traitée.

Elle a indiqué que, selon certaines études scientifiques internationales, 20 à 30 % des personnes âgées dans le monde se plaignent de symptômes physiques dus à des facteurs psychologiques, soulignant la nécessité d’un diagnostic précoce dès l’apparition d’un symptôme.

Elle a appelé à la nécessité de traiter en priorité les répercussions psychologiques, de renforcer les liens sociaux, de limiter l’isolement des personnes âgées, d’entretenir un dialogue constant avec elles, de les impliquer dans les activités quotidiennes et de les encourager à pratiquer des activités sportives, même si celles-ci sont simples selon son estimation.

Elle a estimé que les personnes âgées se trouvent dans une situation de fragilité psychologique, notamment après la retraite, en raison du changement de leur mode de vie, ce qui affecte leurs relations sociales et familiales.