Les derniers préparatifs relatifs à l’organisation de la 40ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), qui se tiendra du 23 avril au 3 mai 2026, ont été au menu d’une séance de travail hier, mardi, présidée par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, en présence des membres du Comité d’organisation, présidé par Mohamed Saleh Kadri.

La ministre a pris connaissance des différents préparatifs logistiques et techniques ainsi que du contenu de la programmation proposée pour cette édition, lors de la réunion tenue au siège du Département. Cette manifestation connaîtra ” une affluence record en termes de nombre de titres présentés et de pays participants “, ajoute le communiqué publié mercredi par le ministère.

Mme Srarfi a souligné la nécessité de mobiliser tous les efforts au niveau des ministères et des services concernés pour assurer le succès de cette édition et renforcer son rayonnement, à la hauteur de l’historique de cet évènement, et répondre aux attentes des écrivains, des auteurs, des invités de la Tunisie et des visiteurs du FILT.