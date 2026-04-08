La chef du service de dermatologie de l’hôpital Hedi Chaker à Sfax, Hamida Magdiche Turki, a reçu le prestigieux prix du Leadership 2025 décerné par l’Organisation mondiale de dermatologie, lors de la 28e édition du Congrès maghrébin et du premier Congrès nord-africain de dermatologie, tenu du 2 au 4 avril à Tunis.

L’université de Sfax a indiqué dans un communiqué que le Dr Hamida Magdiche Turki, qui a précédemment présidé l’Association tunisienne de dermatologie et de vénéréologie, a remporté ce prix en reconnaissance de sa carrière scientifique marquée par le dévouement, la recherche et l’excellence.

Elle est considérée comme un modèle à suivre en matière de compétence scientifique et médicale, et cette distinction constitue une nouvelle victoire pour la médecine tunisienne, ainsi qu’un motif de fierté pour la prestigieuse Université de Sfax.