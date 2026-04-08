Dans le cadre du Mois de la Francophonie et des initiatives portées par le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF), le centre d’art contemporain B7L9 accueillera les 10 et 11 avril 2026, les Journées du Film Francophone, en proposant deux journées de projections ouvertes sur la diversité des regards et des écritures cinématographiques.

A travers une programmation mêlant documentaires et fictions, l’événement invite à un voyage à travers les frontières, les langues et les imaginaires, où se croisent récits intimes et histoires collectives, révélant la richesse et la pluralité des cinémas francophones.

Le 10 avril, la journée s’ouvrira avec «”Sylvie Vartan : Par amour” de Ema Konstantinova (Bulgarie), un long-métrage documentaire (2025) qui explore le parcours de l’artiste sous un angle sensible, avant de laisser place à “Indivision” (2023) de Leila Kilani, une fiction marocaine présentée dans le cadre d’une projection coorganisée avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le 11 avril, la programmation se poursuivra avec “Les Rêvés” (2016) de Ruth Beckermann de l’Autriche, suivie de “Empreintes du vent” (Suisse) de Leila Triqui.