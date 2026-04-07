Alors que la Bourse de Tunis entre dans une phase de respiration après ses récents sommets, le portefeuille démontre une solidité exemplaire. Avec une performance globale maintenue en territoire positif à +0,69%, la stratégie actuelle privilégie la sélectivité et le renforcement des piliers défensifs pour anticiper le prochain cycle haussier.

La séance du 7 avril 2026 aura été celle de la confirmation pour le portefeuille. Dans un contexte de marché marqué par une certaine hésitation, la valeur globale du portefeuille s’établit à 50 346,96 DT, enregistrant une progression journalière de +0,25%. Ce résultat permet au portefeuille de se hisser au 903ème rang sur 14 072, témoignant d’une gestion de risque maîtrisée face à la volatilité sectorielle.

Le socle bancaire, indéboulonnable moteur de croissance

La performance actuelle repose sur une architecture robuste, dominée par les valeurs bancaires. Les locomotives de la place financière tunisienne confirment leur rôle de valeurs refuges : la BIAT (+4,22%), Attijari Bank (+6,53%) et Amen Bank (+3,57%) agissent comme des amortisseurs de volatilité tout en générant un rendement constant.

Cependant, la véritable surprise vient du segment industriel et de la consommation. Délice Holding, avec une envolée de +9,81%, s’impose comme la pépite du portefeuille, épaulée par la SOTUVER (+5,87%). Ces performances compensent largement les pressions observées sur des titres cycliques comme ENNAKL (-4,40%) ou One Tech (-2,12%), actuellement en phase de rotation sectorielle.

Arbitrage et liquidités : L’art du timing

Avec un niveau de liquidités stratégique de 4 490 DT (environ 9% de l’actif), dispose d’une force de frappe immédiate. La stratégie ne s’oriente pas vers un repli, mais vers une “digestion” saine des gains. L’heure est à l’observation pour les lignes sous pression, notamment One Tech, tout en gardant un œil sur des opportunités de renforcement sur la SOTUVER et Délice Holding.

Perspectives : Vers un rebond technique ?

Malgré un risque évalué comme modéré (6/10), la probabilité d’une tendance haussière à court terme reste dominante (60%). Le portefeuille est configuré pour capter le moindre signal de rebond technique. La discipline de gestion actuelle, entre accumulation prudente et arbitrage fin, place dans une position idéale pour transformer cette phase de consolidation en tremplin pour la suite de l’exercice 2026.