Dans un marché relativement dynamique, l’indice vedette a clôturé la séance de mardi, 7 avril 2026, dans le vert, enregistrant une progression de 0,19 % à 15 441,14 points dans un volume de 8,5 MD, selon l’analyse de l’Intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre OFFICEPLAST s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume modeste de 108 mille dinars, l’action de l’assureur s’est appréciée de 5,6 % à 2,090 D.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA VIE a a enregistré un bond de 5,5 % à 9,180 D en alimentant le marché avec des capitaux de 33 mille dinars sur la séance.

Le titre CELLCOM a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un modeste flux anémique de 23 mille dinars, l’action a trébuché de -3,7 % à 2,580 D.

Le titre DELICE HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action a pris 3,2 % à 18,000 D faisant savoir que la valeur a amassé un volume global de 830 mille dinars sur la séance.