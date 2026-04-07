La 10e édition du Tunisia Digital Summit (TDS 10) se tiendra les 22 et 23 avril à Tunis, avec l’ambition de conforter son positionnement de plateforme nationale de référence pour la transformation numérique en Tunisie.

Organisé sous le signe de l’action, de la collaboration et de l’impact, l’événement réunira les principaux acteurs de l’écosystème numérique autour d’un objectif commun : faire passer la vision digitale en projets concrets, mesurables et durables, au service du développement économique et de l’inclusion.

Selon une plateforme web dédiée, cette édition devrait accueillir plus de 2500 visiteurs, 500 acteurs et décideurs du numérique, 100 exposants, plus de 60 intervenants et experts, ainsi que 40 sessions et panels.

Placée sous le thème du partenariat public-privé-startups pour une innovation accélérée, cette 10e édition mettra en avant la montée en puissance des startups tunisiennes, désormais présentées comme des co-architectes de l’État numérique, capables d’intervenir dans plusieurs domaines, dont la digitalisation des services publics, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la facturation électronique, les infrastructures numériques de confiance, la transition écologique et la santé numérique.

La programmation comprend des keynotes stratégiques, des panels exécutifs, des workshops techniques, des masterclasses, des démonstrations de solutions et des rencontres B2B ciblées. Une plateforme digitale dédiée permettra également de planifier les échanges entre participants.

Parmi les principales thématiques inscrites au programme figurent le rapprochement entre startups et ministères, le rôle du secteur privé comme accélérateur d’innovation, les partenariats public-privé-startups de nouvelle génération, l’IA souveraine, la blockchain au service de la confiance, le cloud computing, la valorisation des données publiques et privées, ainsi que la cybersécurité à l’ère des grands modèles de langage.