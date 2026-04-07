Des journées de formation sur la pollinisation mécanique des palmiers dattiers viennent de démarrer, à l’oasis Jhim 1 à Tozeur.

L’objectif est d’inciter les agriculteurs à adopter les techniques de la pollinisation mécanique garantissant une meilleure productivité face aux changements climatiques, a souligné à l’Agence TAP, Karim Kadri, chercheur au centre de la recherche en agriculture oasienne à Kébili.

Il a indiqué que cette opération est, désormais, nécessaire au bon déroulement du processus de pollinisation au vu de la cherté de la main d’œuvre et du changement climatique, rappelant que la saison pollinique a été entamée, en avril, soit avec un retard d’un mois.

« Pendant les fortes chaleurs, la pollinisation mécanique pourra toucher 100 palmiers par exploitation contrairement à celle manuelle », a précise Kadri.

La pollinisation mécanique sera adoptée dans les zones de production des dattes à Tozeur, Kébili et Gafsa et Gabès, dans le cadre d’un partenariat entre le centre de la recherche en agriculture oasienne et le centre technique des dattes, selon la même source.