La Chambre de commerce et d’industrie du Centre (CCIC) organise une mission d’affaires au Salon PLAST 2026, qui se tiendra du 8 au 11 juin 2026 à Milan, en Italie, offrant aux entreprises participantes un accompagnement et une assistance nécessaires tout au long de cette opération.

Considéré comme un événement majeur dédié aux technologies de transformation des plastiques et du caoutchouc, PLAST 2026 constitue un rendez-vous incontournable pour les fabricants, les fournisseurs et les experts du secteur désireux de découvrir les dernières innovations en matière de machines, de matériaux et de solutions durables.

L’édition 2026 mettra particulièrement en avant les avancées dans plusieurs domaines stratégiques, notamment le moulage par injection, l’extrusion, l’impression 3D et les matériaux écologiques, offrant une vision complète de l’évolution du secteur.

Lors de sa dernière édition, le salon a accueilli plus de 38 mille visiteurs professionnels et réuni plus de 1 300 exposants issus de plus de 50 pays, sur une superficie dépassant 50 000 m² d’exposition, confirmant son rayonnement et son attractivité à l’échelle internationale.

La CCIC invite, à ce titre, les entreprises intéressées à prendre part à cette mission d’affaires à remplir le formulaire de pré-inscription via le lien suivant : httpss://forms.gle/XsXSj3c7cJd1YenM7