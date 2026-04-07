Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhaier Nouri a souligné, la nécessité de renforcer la stratégie nationale de decashing et d’encourager l’adoption des paiements électroniques et digitaux face à l’augmentation significative de la circulation fiduciaire.

« L’éducation financière doit accompagner les citoyens dans la compréhension et l’usage des nouveaux services financiers et créer un climat de confiance entre les parties prenantes », a-t-il insisté lundi, lors de lancement de la troisième édition du Global Money Week, organisée, à Tunis, par l’Observatoire de l’Inclusion Financière, en tant que membre du réseau international d’éducation financière de l’OCDE.

Nouri a placé l’éducation financière au rang de priorité nationale et internationale : « En investissant dans l’éducation financière, nous investissons dans l’autonomie économique des citoyens, l’inclusion durable et la stabilité du système financier », a-t-il assuré.

Le Gouverneur de la BCT est revenu sur l’enquête nationale de 2018, qui avait révélé un score moyen de 3,4 sur 7 en matière de culture financière, avec des disparités entre hommes et femmes.

Une nouvelle enquête, sera prochainement lancée pour mesurer les progrès accomplis.

Il a également mis en exergue le Programme National d’Éducation Financière 2023-2027, véritable cadre stratégique fédérateur. « Ce programme est le socle sur lequel nous construisons une culture financière durable », a-t-il prononcé.

En conclusion, Nouri a rappelé que la promotion de l’éducation financière ne peut être l’affaire d’une seule institution. Elle doit être portée par l’ensemble des acteurs publics et privés, en synergie avec le grand public et les partenaires internationaux.

« La Global Money Week Tunisie 2026 doit constituer une nouvelle étape dans cette dynamique collective », a-t-il affirmé. Et d’ajouter qu’elle doit impérativement permettre de renforcer l’engagement de tous en faveur de la vulgarisation de la culture financière.

Sous le slogan « Smart Money Talks – L’argent, osons en parler », l’édition 2026 réunit pour la première fois, l’ensemble des acteurs de l’écosystème tunisien (banques, assurances, marché financier, poste et partenaires internationaux).