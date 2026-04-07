Les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Niger et d’explorer les opportunités d’investissement à même de favoriser l’intégration industrielle régionale ont été au centre d’un entretien tenu, lundi, entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, et le ministre nigérien de l’Industrie et du Commerce, Abdallah Seydou.

La ministre a souligné la volonté de consolider les relations entre les deux pays, notamment dans le cadre des orientations nationales visant à développer la coopération tuniso-africaine, indique un communiqué du département de l’Industrie.

Elle a, en outre, présenté la vision industrielle de la Tunisie fondée sur le développement des infrastructures industrielles et la mise en place d’une base industrielle avancée dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les industries agroalimentaires, le textile et les composants automobiles.

Fatma Thabet Chiboub a appelé à exploiter pleinement les potentialités disponibles pour la réalisation de projets conjoints dans les secteurs prioritaires, dans le cadre d’une stratégie intégrée.

De son côté, le ministre nigérien, en visite officielle en Tunisie, a exprimé la volonté de son pays de développer le partenariat industriel avec la Tunisie et de tirer profit de son expertise avancée en matière d’industrialisation et de technologie.

Il a fait part de l’intérêt du Niger pour le développement de son système industriel, notamment à travers la création d’une zone industrielle spécialisée inspirée de l’expérience tunisienne en matière de création et de gestion des zones industrielles, ainsi que du cadre institutionnel et technique.

Les deux parties sont convenues de renforcer davantage la coordination entre les différentes structures et institutions des deux pays, à travers l’échange d’expertises et de visites, afin de favoriser un environnement propice au développement de la coopération industrielle tuniso-nigérienne.