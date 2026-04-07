L’indice Tunindex a clôturé le mois de mars 2026 à 15 364,76 points enregistrant un gain de 1,25% après une hausse de 5,72% durant le mois de février 2026, selon l’analyse mensuelle publiée par la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont atteint 14,24% contre une hausse de 10,25%, durant le même période de 2025.

Pour le volume des échanges sur la Cote de la Bourse, il a atteint 223MD, soit un repli de 38,5% par rapport au mois précédent.

Le volume d’échange quotidien moyen s’est établi à 10,6MD contre 18,1MD durant le mois de février et à 13,3MD, depuis le début de l’année 2026.

Tunindex 20 :Hausse de 1,19% en mars 2026

Le Tunindex20 a enregistré, en mars 2026, une hausse de 1,19% après un gain de 5,43% durant le mois précédent, clôturant, ainsi à 6 814,86 points.

Depuis le début de l’année, le Tunindex20 a enregistré une hausse 14,05% contre une progression de 11,72%, durant la même période de l’année 2025.