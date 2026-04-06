Les travaux de réhabilitation de la route locale 891 reliant Regueb (gouvernorat de Sidi Bouzid) et Bir Ali Ben Khlifa (gouvernorat de Sfax) sont réalisés à 74%.

le même niveau d’avancement a été enregistré sur le chantier de la route régionale n°889, reliant El Hichria et Bir Lahfay au gouvernorat de Sidi Bouzid, d’après la page officielle de la direction régionale de l’équipement sur le réseau Facebook.

D’un linéaire total de 43 km, ces deux projets sont réalisés moyennant un financement de la Banque africaine de développement, d’un montant de 54,24 millions de dinars, et visent à moderniser et sécuriser le réseau routier dans la région.

D’autres travaux d’infrastructures routières sont prévus, dont notamment, la réhabilitation de routes numérotées (138 km) à Kairouan, Sidi Bouzid et Gafsa, d’après la même source.

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