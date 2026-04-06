L’Université de Tunis et l’Université Gustave Eiffel à Paris ont scellé une coopération académique et scientifique d’envergure le 2 avril 2026 à travers la signature d’une convention-cadre et d’accords spécifiques avec l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) et l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis (ISG).

Cette initiative, annoncée sur les canaux officiels de l’Université de Tunis, vise à promouvoir l’excellence académique, à renforcer la coopération scientifique et à développer l’ouverture internationale, dans une perspective d’une université moderne, innovante et tournée vers l’avenir.

La signature s’est déroulée en présence des représentants de l’Université de Tunis, de la vice-présidente de l’Université Gustave Eiffel, des directeurs des établissements partenaires, ainsi que d’enseignants et de membres des communautés universitaires des deux institutions.