L’Américaine Jessica Pegula, 5e joueuse mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA 500 de Charleston en dominant l’Ukrainienne Yuliia Starodubtseva en finale (6-2, 6-2). Elle conserve ainsi son titre sur la terre battue verte de Caroline du Sud.

Une finale à sens unique

Sur les courts de Charleston, Pegula a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Après un début légèrement disputé, marqué par un avantage initial de Starodubtseva (2-1), l’Américaine a enchaîné dix jeux consécutifs pour s’imposer sans réelle opposition.

La rencontre, bouclée en 1h22, a confirmé la supériorité de Pegula, qui a dominé les échanges et maîtrisé les moments clés.

Un onzième titre sur le circuit

Ce succès constitue le 11e trophée WTA de la carrière de Pegula. Il s’agit également de son deuxième titre cette saison, après sa victoire au WTA 1000 de Dubaï en février.

Solide sur terre battue, la joueuse de 32 ans confirme sa régularité au plus haut niveau et conserve sa 5e place mondiale au classement WTA.

Starodubtseva résiste en fin de match

Malgré une finale difficile, Starodubtseva a tenté de réagir dans le deuxième set. Menée 5-0, elle a sauvé cinq balles de match avant de remporter deux jeux, retardant l’issue du match sans toutefois inverser la tendance.

Âgée de 26 ans et classée 89e mondiale avant le tournoi, l’Ukrainienne atteint néanmoins le meilleur classement de sa carrière. Elle devrait grimper à la 53e place mondiale.