Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fathi Zouhair Nouri, et le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdehafidh, devraient se rendre à Washington le 14 avril pour participer aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM), prévues du 13 au 18 avril dans la capitale américaine, a appris l’agence TAP de source autorisée à la BCT.

Selon la même source, la participation du gouverneur de la BCT s’inscrit dans le cadre de son mandat de membre du Conseil des gouverneurs du FMI. Deux directeurs généraux accompagneront également le gouverneur à cet événement économique mondial.

En marge de ces réunions, Fathi Zouhair Nouri devrait avoir des entretiens et des consultations avec la directrice générale du FMI, ainsi qu’avec des gouverneurs de banques centrales de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), outre plusieurs responsables d’institutions financières internationales et de bailleurs de fonds.

Pour sa part, le ministre de l’Économie et de la Planification participera aux réunions de printemps de la Banque mondiale en sa qualité de représentant de l’État tunisien au sein du Conseil des gouverneurs de cette institution. Samir Abdehafidh devrait également rencontrer plusieurs représentants d’institutions financières internationales et de bailleurs de fonds afin de les informer des programmes de réforme engagés par la Tunisie dans divers domaines économiques, sociaux et de développement, selon les informations recueillies par la TAP.

Cette participation intervient dans un contexte marqué par la suspension, depuis 2022, des relations et programmes de coopération entre la Tunisie et le FMI, après le refus de la Tunisie de certaines exigences liées au programme de réformes du Fonds, notamment la levée des subventions sur les carburants et l’électricité, ainsi que la réforme des entreprises publiques, et ce malgré l’accord conclu le 15 octobre 2022 avec les experts du FMI sur un prêt de 1,9 milliard de dollars.

En revanche, les relations entre la Tunisie et la Banque mondiale se sont poursuivies et renforcées ces dernières années, à travers la mise en place de plusieurs programmes et mécanismes destinés à soutenir le développement dans les secteurs de la protection sociale, de la santé, de l’agriculture et des infrastructures.

Dans ce cadre, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé, le 31 mars 2026, le financement de deux projets en Tunisie d’une valeur totale de 332,5 millions de dollars, soit environ 971 millions de dinars, visant à améliorer les services d’eau potable, à moderniser le système d’irrigation agricole et à soutenir la création d’emplois et de revenus dans les zones rurales.

Ces deux projets constituent la première phase du programme de sécurité hydrique et de résilience en Tunisie, qui devra traiter les défis liés à l’eau dans les zones urbaines et rurales. Selon la Banque mondiale, ce programme devrait permettre la création de plus de 4.000 emplois permanents et de plus de 13.000 emplois temporaires, tout en renforçant la capacité du pays à faire face à la pénurie d’eau croissante et aux pressions liées au changement climatique.

Les réunions de printemps 2026 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI se tiendront sous le thème « Créer de la prospérité grâce aux politiques publiques ». Les participants y examineront les réformes nécessaires pour favoriser la création d’emplois, ouvrir la voie à l’investissement privé et stimuler la croissance économique.

La sécurité hydrique figure parmi les principaux axes de ces réunions. Selon la Banque mondiale, l’initiative mondiale « L’Eau pour l’Avenir » doit être lancée le 15 avril afin d’aider les pays à renforcer leur sécurité hydrique et à libérer leur potentiel économique.

Les réunions annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale réunissent chaque année des gouverneurs de banques centrales, des ministres des Finances et du Développement, ainsi que des responsables du secteur privé, des représentants de la société civile et des universitaires, pour débattre de la situation de l’économie mondiale et des grands enjeux du développement.

Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed, avait présenté, lors du « Sommet pour un nouveau pacte financier mondial » à Paris le 22 juin 2023, une initiative mondiale visant à repenser un modèle financier plus équitable envers les pays en développement et les pays pauvres.