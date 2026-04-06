Des projets innovants témoignant des capacités prometteuses et du potentiel scientifique des jeunes ont été présentés lors de la première édition du Salon national des innovations scientifiques et technologiques appliquées et de l’intelligence artificielle (IA) organisé fin mars dans les collèges et lycées secondaires.

Ahmed Haj Khalifa, élève en baccalauréat section sciences techniques au lycée Farhat Hached de Bizerte, a développé un prototype de plateforme de lancement de satellites.

Inspiré de l’expérience tunisienne de mise en orbite d’un satellite par la société Telnet à l’aide de la fusée russe Soyouz-2, son projet vise à poser les bases d’un futur programme spatial tunisien.

“La plateforme repose sur un système de contrôle capable de mesurer et de transmettre plusieurs données, notamment la température, l’altitude et la vitesse, afin de les exploiter dans la recherche aéronautique et l’observation météorologique”, a-t-il fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP.

Le jeune innovateur prévoit d’effectuer un premier test de lancement durant l’été prochain dans le cadre d’un rendez-vous scientifique en France, tout en espérant pouvoir réaliser à terme des essais en Tunisie avec l’appui de structures spécialisées, dont l’Association tunisienne de l’espace (Tunisian Space Association).

Lors du Salon, Mohamed Yassine Fridhi, élève au collège El Fath à Kasserine, a présenté un projet de corbeille intelligente destinée au tri automatisé des déchets.

Équipé d’un capteur permettant d’identifier la nature des matériaux, le dispositif oriente automatiquement les déchets plastiques et métalliques vers les compartiments appropriés, contribuant ainsi à faciliter le tri sélectif et à réduire l’intervention manuelle, notamment en milieu scolaire.

“Ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale visant à encourager le recyclage et à promouvoir des solutions technologiques accessibles, réalisées à partir de moyens simples et de connaissances acquises en milieu scolaire”, a-t-il dit.

À cette occasion, le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a souligné que son département encourage et œuvre à multiplier les activités scientifiques au sein des clubs éducatifs afin de détecter et d’accompagner les talents, dans l’objectif de former une génération capable de s’adapter aux mutations technologiques et de contribuer à l’économie du savoir.