Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, qui se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026 à travers toute la France, une place de choix sera accordée à la Tunisie, aussi bien dans les programmations en France que sur son propre territoire.

Mise en œuvre par l’Institut français, avec Marseille comme ville d’ouverture, cette manifestation vise, selon le communiqué de presse de l’Institut français, à célébrer la richesse et la créativité des cultures du bassin méditerranéen. Elle proposera plus de deux cents rendez-vous -expositions, spectacles, concerts, résidences, rencontres professionnelles et débats- conçus en étroite collaboration avec des partenaires notamment de la Tunisie, du Maroc, de l’Algérie, du Liban et de l’Egypte.

Au programme, plusieurs axes majeurs, tels que la jeunesse et les mobilités, les récits et mémoires partagés, la transition écologique et sociale, ainsi que l’innovation artistique et numérique, invitant à porter un regard renouvelé sur la Méditerranée.

Cette diversité des lieux, explique Eva Nguyen Binh, présidente de l’Institut français dans son édito publié dans le dossier de presse, fait écho à celle des opérateurs mobilisés : grands festivals, institutions, associations, collectivités, universités, centres sociaux, acteurs économiques et incubateurs. Ouverte à tous les publics, la Saison sera un grand moment de réflexion et de partage, riche de nombreux projets culturels, festifs, participatifs et populaires. Elle résonnera également hors de France et se clôturera par des manifestations en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Egypte et au Liban, organisées avec les services culturels du réseau diplomatique français.

Des projets tunisiens labellisés “Saison Méditerranée 2026”

S’appuyant sur un réseau de projets labellisés, co-construits avec des institutions de l’ensemble du bassin méditerranéen, notamment avec la Tunisie, la Saison Méditerranée 2026 ambitionne de faire de cet espace un territoire vivant de circulation des œuvres, des artistes et des idées. Deux appels à projets ont suscité plusieurs centaines de manifestations d’intérêt de la part d’artistes et d’institutions culturelles, dont 101 concernaient des partenariats avec la Tunisie. Au total, 29 projets seront labellisés « Saison Méditerranée 2026 », sans compter les initiatives issues de ces coopérations.

Tout au long de l’année 2026, plusieurs temps forts mettront à l’honneur la création tunisienne en France. Un focus chorégraphique sera notamment présenté dans le cadre de “June Events” à l’Atelier de Paris, en lien avec l’association “Alternative Culturelle” -Al Badil-. Une exposition d’art contemporain aura lieu à la Gare Saint-Sauveur de Lille, sous le commissariat de l’architecte Olfa Feki, mettant à l’honneur une dizaine d’artistes tunisiens. Un autre focus chorégraphique sera proposé à Chaillot -Théâtre national de la Danse- , en partenariat avec le Ballet de l’Opéra de Tunis. Enfin, un week-end arabo-andalou se tiendra au Festival de Saint-Denis, en collaboration avec le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM-Ennejma Ezzahra) et le Festival d’El Jem.

Les grands rendez-vous pour traverser la Saison en Tunisie

En Tunisie, ces coopérations trouveront un écho particulier à l’automne 2026, lorsque la Saison Méditerranée se clôturera simultanément dans les cinq pays de la manifestation (Tunisie, Maroc, Algérie, Liban et Egypte). La Saison s’inscrira pleinement sur le territoire tunisien, notamment à travers une communication dédiée et un soutien à des initiatives culturelles d’envergure, dont un temps fort musical et photographique à l’occasion de la Biennale d’art contemporain “Jaou Tunis”, portée par la Fondation Kamel Lazaar. Ce focus s’inscrit dans la continuité du projet Elyssa, financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, véritable tremplin pour les artistes tunisiens émergents et confirmés.

La Saison sera également présente tout au long de l’année à travers la programmation de l’Institut français de Tunisie (IFT), avec notamment la présentation du spectacle de danse “GOAL-Fantaisie pour passement de jambes” présenté par le VIADANSE -Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté-, du 24 au 28 avril 2026 à Tunis et Sousse, une tournée de l’ensemble Mosaïc à Tunis, Sousse et Sfax du 5 au 8 mai 2026, ainsi que la transmission et la production de l’opéra “Didon et Énée”, réunissant le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra de Tunis et la compagnie lyrique française “Les Épopées”.