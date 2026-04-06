Le Global Institute for Transitions (GI4T), en partenariat avec l’Association des Économistes Tunisiens (ASECTU) organisent la deuxième édition du “Prix du meilleur jeune économiste tunisien”.

D’après les organisateurs, cette initiative vise à valoriser l’excellence de la recherche académique tunisienne, à favoriser la diffusion des travaux des jeunes économistes au-delà des cercles universitaires et à encourager leur engagement dans le débat public, dans un contexte marqué par des transformations économiques profondes et des interrogations majeures sur les trajectoires de développement.

À travers ce prix, les organisateurs entendent également susciter l’intérêt des jeunes pour l’économie, encourager les vocations et contribuer, à plus long terme, au renouvellement des idées et des approches dans l’analyse des enjeux économiques tunisiens.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par mail à l’adresse (prix.mjet@asectu.tn) au plus tard le 20 avril 2026 à 23:59 (heure tunisienne). Le prix du meilleur jeune économiste tunisien sera remis en marge du Forum de l’ASECTU en juin 2026 à Hammamet.

Présidé par Elyès Jouini, Professeur des universités et administrateur de l’Institut universitaire de France, le jury est composé des économistes Maher Gassab, Hella Guerchi Mehri, Rim Lahmandi Ayed, Fatma Marrakchi Charfi et Habib Zitouna.

Pour rappel, le lauréat de la première édition (2025) de ce prix est Dr Hazem Krichene, économiste spécialisé dans les questions climatiques et analyste des interactions complexes entre durabilité environnementale et systèmes économiques.

Le Global Institute for Transitions, GI4T, est un think tank indépendant créé en 2021 et regroupant des femmes et des hommes venus d’horizons différents: intellectuels, universitaires, entrepreneurs, artistes, acteurs de la société civile et activistes. Il puise ses origines dans l’initiative Econ4Tunisia lancée en 2019, qui regroupait une cinquantaine d’économistes tunisiens et a pour objectif principal de contribuer au développement d’une masse critique de recherche et de réflexion afin d’alimenter et d’appuyer les politiques publiques.

Créée en 1979, l’Association des Économistes Tunisiens offre un cadre scientifique d’échange d’idées et d’analyses sur les problèmes économiques contemporains, tant théoriques qu’empiriques. Elle assure un suivi des études scientifiques à l’échelle nationale et internationale et appuie la recherche scientifique menée par les économistes.