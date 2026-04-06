Une Rencontre-débat sur la mission de la Délégation de l’Union européenne (UE) en Tunisie et ses activités se tiendra mercredi prochain (08 avril) à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Organisée à l’initiative du Laboratoire de recherche en Droit international et relations Maghreb-Europe (LR-DIERME) en partenariat avec la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, cette rencontre réunira des étudiants-chercheurs, des enseignants et des universitaires avec les représentants de la délégation de l’UE à Tunis.

Selon une publication diffusée sur la page officielle du Laboratoire de recherche, la délégation de l’Union européenne en Tunisie a pour mission principale de représenter l’Union européenne auprès des autorités tunisiennes et de mettre en œuvre le partenariat UE-Tunisie. Elle est à la fois un acteur diplomatique, un gestionnaire de l’aide européenne et un moteur du partenariat stratégique entre les deux parties.

“Connaitre le rôle de la délégation de l’Union de l’UE en Tunisie permet aux étudiants-chercheurs en droit international, en relations internationales, et au-delà de comprendre concrètement comment l’Union européenne agit comme acteur juridique et diplomatique”, indique la même source.

“Cela relie la théorie à la pratique, éclaire la mise en œuvre des accords et des politiques européennes, facilite l’analyse des relations UE-Tunisie et UE-Maghreb et renseigne sur les opportunités académiques et professionnelles dans les organisations internationales, les projets européens et les carrières diplomatiques”, ajoute le LR-DIERME.

A noter que les exportations tunisiennes vers l’Union européenne ont atteint 44,5 milliards de dinars en 2025, contre 42,2 milliards de dinars en 2024.

L’Union européenne représente également environ 43,2 % de l’ensemble des importations tunisiennes. Malgré un déficit commercial global de la Tunisie estimé à 21,8 milliards de dinars en 2025, la balance commerciale avec l’Union européenne enregistre généralement un excédent, grâce notamment aux exportations des secteurs du textile, des composants électroniques et de l’huile d’olive.