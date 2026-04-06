La mission économique tunisienne conduite à Madagascar par le Tunisia-Africa Business Council (TABC) s’est conclue sur un bilan jugé “prometteur”, ponctué par un forum économique tuniso-malgache, des rencontres B to B et B to G, ainsi qu’une série d’entretiens sectoriels de haut niveau destinés à accélérer les échanges, les investissements et les partenariats entre les deux pays.

Organisée du 31 mars au 4 avril et conduite par le président du TABC, Anis Jaziri, cette mission multisectorielle, première du genre entre la Tunisie et Madagascar, a réuni des opérateurs économiques, des responsables institutionnels et des structures d’appui à l’investissement des deux pays.

Temps fort de cette visite, le Forum économique tuniso-malgache a rassemblé plus de 200 opérateurs économiques malgaches, en présence notamment de la ministre malgache du Commerce et de la Consommation, Haingotiana Michela Andriamadison, du président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo, Gil Razafintsalama, de la directrice générale de l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), Josielle Rafidy, ainsi que du président de la Chambre de commerce Tunisie-Madagascar, Habib Ben Romdhane.

Les échanges ont mis en évidence une volonté commune de connecter directement les opérateurs tunisiens et malgaches, d’ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement et de co-développement et de poser les bases de partenariats durables. À cette occasion, le TABC a souligné son ambition de positionner la Tunisie en tant que hub stratégique vers l’Afrique et de promouvoir une coopération Sud-Sud pragmatique et orientée vers les résultats.

Dans ce cadre, la délégation tunisienne a effectué une visite à l’EDBM axée sur la concrétisation des investissements, dans le prolongement de la convention signée le 10 mars entre la Chambre de commerce Tunisie-Madagascar et l’institution malgache, en vue de faciliter les partenariats, accélérer les projets et renforcer les passerelles entre entreprises des deux pays.

Le volume global des échanges commerciaux bilatéraux s’élevait à 14,48 millions de dollars en 2024, dont 2,39 millions de dollars d’exportations malgaches vers la Tunisie et 12,09 millions de dollars d’importations depuis la Tunisie, traduisant une relation encore déséquilibrée mais porteuse d’un potentiel de développement important.

Selon les données publiées sur les réseaux sociaux du TABC, la mission a donné lieu à plusieurs réunions avec des membres du gouvernement malgache. Dans le domaine de l’énergie, les discussions avec le ministre Rabearimanga Radonirina Lucas ont porté sur l’extension des réseaux, la diversification du mix énergétique et le stockage, la partie tunisienne proposant notamment un projet pilote dans les énergies renouvelables.

En matière de formation, les échanges avec le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Andriamampandry Todisoa Manampy , ont mis l’accent sur le renforcement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, avec la perspective de conclure un accord de partenariat.

La coopération dans le tourisme et l’artisanat, examinée avec la ministre Lucie Vololoniaina, a permis de souligner le rôle de ces secteurs dans la croissance et l’emploi, ainsi que l’expertise tunisienne en développement de destinations et structuration des filières.

Les discussions avec les autorités douanières malgaches ont porté sur la facilitation du commerce à travers la digitalisation, la réduction des délais et le renforcement de la transparence, la Tunisie mettant en avant son expérience en matière de modernisation des procédures.

Dans le domaine des infrastructures, une réunion a eu lieu avec le ministre des Travaux publics, Rafefimanana Sambilason Richard, autour de la réhabilitation du réseau routier, du développement d’infrastructures structurantes, de l’amélioration de la connectivité régionale et du renforcement de la résilience climatique.

La santé et l’industrie pharmaceutique ont également figuré parmi les axes de coopération examinés lors d’une rencontre avec la ministre de la Santé publique, Monira Managna. La Tunisie y a mis en avant son savoir-faire en gestion hospitalière, digitalisation de la santé, formation médicale, industrie pharmaceutique et dispositifs médicaux.

Enfin, la mission a abordé les questions de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène lors d’une réunion avec la ministre Razafindrianaina Minosoa Anjaratiana Elia, les discussions portant sur l’accès à l’eau potable, les infrastructures d’assainissement, l’hygiène publique et la gestion durable des ressources hydriques.

Une réception, organisée par la Chambre de commerce Tunisie-Madagascar en l’honneur de la première délégation tunisienne en visite dans la Grande Île, a par ailleurs servi de cadre d’échanges et de networking entre les milieux d’affaires des deux pays.

À travers cette mission, la Tunisie et Madagascar ont affiché leur volonté commune de hisser leur coopération économique à un niveau supérieur, en misant sur des partenariats sectoriels concrets, le transfert d’expertise et l’émergence d’un cadre durable de co-développement.