Un permis de recherche de substances minÃ©rales du 4Ã¨me groupe (sel) dit “Chott El Gharsa” situÃ© dans le gouvernorat de Tozeur a Ã©tÃ© accordÃ© Ã la sociÃ©tÃ© “Gulf Care Company Branch Tunisia”, par le ministÃ¨re de lâ€™Industrie, des Mines et de lâ€™Energie,

Ledit permis est accordÃ© pour une pÃ©riode initiale de trois annÃ©es, en vertu dâ€™un arrÃªtÃ© de la ministre de lâ€™Industrie du 5 mars 2026, publiÃ© dans le Journal officiel de la RÃ©publique tunisienne (JORT) du 3 avril 2026.

Selon le Code minier tunisien, les substances minÃ©rales sont classÃ©es en 6 groupes. Le 4Ã¨me Groupe couvre les sels naturels solides ou dissous se prÃ©sentant en gisements massifs ou en saumures naturelles telles que les chlorures (y compris le sel marin), les bromures, les iodures, les borates, les sulfates, les nitrates et les autres sels associÃ©s dans les mÃªmes gisements.

Le ministÃ¨re de lâ€™Industrie, des Mines et de lâ€™Energie a Ã©galement accordÃ© une extension de 25 ans de la durÃ©e de validitÃ© de la concession dâ€™exploitation des substances minÃ©rales du 4Ã¨me groupe dite “Sidi El Hani”, situÃ©e dans les gouvernorats de Sousse et Monastir, au profit de la sociÃ©tÃ© “SaÃ¯da” et ce Ã compter du 28 aoÃ»t 2026.

La concession dâ€™exploitation “Sidi El Hani” couvre une superficie de 1600 hectares. Cette extension est accordÃ©e en vertu dâ€™un arrÃªtÃ© de la ministre de lâ€™Industrie du 23 mars 2026. La sociÃ©tÃ© “SaÃ¯da” est tenue avant toute occupation des terrains, Ã rÃ©gler sa situation avec les propriÃ©taires correspondants, et ce, conformÃ©ment aux dispositions du code minier.