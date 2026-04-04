Le samedi 4 avril 2026, les amateurs de football auront rendez-vous pour un choc de la Liga entre Majorque et le Real Madrid.

La rencontre, qui se déroulera à l’Estadi Mallorca Son Moix, débutera à 16h15. Les deux équipes, avec des objectifs différents cette saison, promettent un match intense. Majorque, jouant devant son public, cherchera à tirer parti de l’avantage du terrain pour surprendre le géant madrilène.

De son côté, le Real Madrid visera à consolider sa position au classement et à enchaîner une nouvelle victoire face à une équipe difficile à manœuvrer.

Pour les supporters souhaitant suivre cette confrontation en direct, la diffusion sera assurée par beIN Sports 2. espagnol captivant.