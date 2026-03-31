Des rencontres professionnelles Door to Door (D2D) dans la filière des fruits frais seront organisées du 14 au 16 Avril 2026, à Rotterdam aux Pays-Bas, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à La Haye.

Cet événement, qui consiste à organiser des rendez-vous préétablis auprès des importateurs et distributeurs, offre aux exportateurs tunisiens de fruits frais l’opportunité de dénicher de nouveaux contacts d’affaires dans le pays cible, indique le Cepex.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet événement sont invitées s’inscrire en ligne au plus tard le 3 avril 2026.