Une délégation touristique libyenne, composée de plus de 50 agents de voyages, accompagnés d’une équipe médiatique et de créateurs de contenu, a entamé une visite promotionnelle de prospection a la destination touristique Djerba-Zarzis, qui se poursuivra jusqu’au samedi 4 avril.

La délegation se rendra par la suite dans les gouvernorats de Sousse et Monastir, dans le cadre d’un programme s’étalant jusqu’au 8 avril.

Cette initiative vise à développer les partenariats touristiques, à mieux faire connaître les atouts de la destination Djerba-Zarzis ainsi que celles de Sousse et Monastir, et à consolider la position du marché libyen sur la destination tunisienne.

“Avec près de 117 mille touristes en 2025, ayant passé environ 209 mille nuitées, la clientèle libyenne occupe la quatrième place en termes d’arrivées à Djerba-Zarzis”, a indiqué à la TAP, le commissaire régional au tourisme à Médenine, Hichem Mahouachi.

il a précisé que cette visite prévoit des tournées dans plusieurs établissements touristiques, dans le but d’évaluer la qualité des prestations hôtelières et de découvrir les circuits patrimoniaux, et sera couronnée par l’organisation de rencontres professionnelles directes entre les représentants des agences de voyages des deux pays.

“Des rencontres qui permettront notamment d’activer les réservations via les plateformes numériques et de programmer des actions marketing conjointes, en vue d’accroître les flux touristiques et d’atteindre de nouveaux records”, a-t-il souligné.

Cette opération promotionnelle est initiée par une agence de voyage tunisienne privée, en partenariat avec une plateforme de réservation hôtelière.