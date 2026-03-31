Une opération de désherbage de 82 mille ha de grandes cultures a été réalisée dans le gouvernorat de Siliana, au cours de la saison agricole 2025-2026.

Le chef de service des grandes cultures au commissariat régional au développement agricole, Mohamed Taher Azzouz, a indiqué mardi, à l’Agence TAP, que l’opération d’épandage d’ammonitrate a touché 51 mille ha jusqu’à présent, ajoutant que 21 mille ha devraient être traités, prochainement, par ce même engrais.

Il a fait savoir que 31% des besoins de la région en ammonitrate ont été fournis aux agriculteurs, soit 94 mille 469 quintaux.

Par ailleurs, un programme de traitement de 2 mille 30 ha a été assuré, après la détection de maladies fongiques touchant 11 mille 170 ha, selon la même source.