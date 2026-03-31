Le gouvernorat de Sidi Bouzid arrive en tête de la liste des gouvernorats ayant le plus bénéficié des financements destinés aux sociétés communautaires jusqu’à décembre 2025, dix entreprises ayant obtenu un financement provenant des ressources du Fonds national pour l’emploi, selon les données communiquées par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en réponse à une question écrite déposée par la députée Hela Jaballah concernant le montant des crédits alloués aux projets des sociétés communautaires et leur nombre dans chaque gouvernorat.

Le gouvernorat de Kairouan arrive en deuxième position avec 7 sociétés, suivi du gouvernorat de Medenine avec 6 sociétés, puis des gouvernorats de Nabeul, Kebili et Tozeur (4 chacun). Viennent ensuite les gouvernorats de Beja, Gafsa, Siliana et Monastir, qui ont obtenu un financement pour 3 sociétés communautaires chacun, tandis que le nombre de financements n’a pas dépassé deux dans chacun des gouvernorats de Bizerte, Ben Arous, Mahdia, Jendouba, Zaghouan et Sfax. Quant aux gouvernorats de Kasserine, Tataouine et Le Kef, leur part s’est limitée à un financement chacun.

En revanche, cinq gouvernorats n’ont bénéficié d’aucun financement à savoir Ariana, Tunis, Gabès, Manouba et Sousse, ce qui reflète une disparité dans la répartition des financements entre les différentes régions.

Le ministère a indiqué qu’à la fin décembre 2025, 63 entreprises ont été financées et 39 avis de financement ont été attribués, rappelant la conclusion de six accords avec des banques publiques et privées, visant à financer les entreprises privées à des conditions préférentielles, avec la possibilité de les financer également sur les ressources propres de ces banques selon les mêmes conditions.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion de la création de sociétés communautaires, de la diversification de leurs sources de financement et de la levée des obstacles qui entravent leur entrée en activité, en coordination avec le ministère des Finances, le Conseil bancaire et financier en plus des institutions bancaires.