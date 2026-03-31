Un appel d’offres sera lancé pour le forage et l’équipement d’un puits profond à Tozeur. Ce puits sera raccordé au réseau d’eau potable pour faire face au manque d’eau dans la région.

Le nouveau puits, dont le débit atteindra 30 L/s, contribuera à renforcer les quantités d’eau potable distribuées notamment au profit des habitants des délégations de Tozeur et de Tamaghza afin de répondre à la forte consommation d’eau, a indiqué à l’Agence TAP, le chef du district de la SONEDE à Tozeur.

Un autre projet important en cours de réalisation au gouvernorat de Tozeur, celui relatif à l’aménagement d’une station de dessalement d’eau qui contribuera à réduire à 1,5 g/l le degré de salinité de l’eau distribuée dans les délégations de Degache, El Hamma et à Chebika (délégation de Tamaghza), selon la même source.