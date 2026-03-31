” Le programme d’entretien, d’aménagement et de réhabilitation des établissements éducatifs se poursuit activement dans le gouvernorat de Sousse et ce, dans le cadre d’une vision globale visant à garantir de bonnes conditions d’enseignement et d’apprentissage dans toutes les régions” a souligné mardi, le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une visite effectuée dans la région de Sousse, le ministre a assuré que le département œuvre à mobiliser les ressources financières nécessaires à ces travaux et à coordonner avec les autorités compétentes pour garantir l’efficacité des interventions.

“En effet, ces actions s’inscrivent dans un processus de réforme structurelle du système éducatif, plaçant la modernisation des infrastructures au cœur des priorités, en tant que levier essentiel pour améliorer la qualité de l’enseignement et renforcer la stabilité de la communauté éducative”, a-t-il précisé.

Noureddine Nouri a également souligné que le rythme de réalisation des projets connaît une évolution importante, portée par une volonté politique claire visant à redonner à l’école publique sa place et à renforcer son attractivité.

Il a indiqué que le ministère adopte une approche basée sur un diagnostic précis des problématiques, l’actualisation continue des données et la définition de priorités d’intervention selon les besoins réels des établissements et ce, selon une démarche participative afin d’accélérer la mise en œuvre des projets et de surmonter toutes les difficultés.

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation a salué les initiatives citoyennes traduisant un sens élevé de la responsabilité sociale, notamment à travers la contribution de certains citoyens aux efforts de l’État pour améliorer les infrastructures éducatives.

Il a estimé que ces initiatives constituent un appui important à l’action publique et confirment que la réforme de l’école est une responsabilité collective nécessitant la mobilisation de toutes les parties prenantes.