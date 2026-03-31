Les travaux de réhabilitation de la piste agricole entre Moôtmar et Thrayet (gouvernorat de Monastir) sur une distance de 2 km a atteint un taux d’avancement de 50%.

Ce chantier entamé, en novembre 2025, est réalisé moyennant un financement de 400 mille dinars, dans le cadre du programme de développement régional.

Selon la direction régionale de l’équipement, ce programme prévoit, également, l’aménagement de la piste entre Chrahil et Sidi Bennour (1,3 km) et celle menant vers le stade municipal de Menzel Kamel (1,5 km) afin de désenclaver ces localités.