Une cargaison de 50 tonnes d’huile d’olive tunisienne a fait son entrée, pour la première fois, au port de la province chinoise de Hubei, marquant une percée significative sur ce marché stratégique du centre de la Chine.

À cette occasion, l’ambassade de Tunisie à Pékin a organisé une manifestation économique en partenariat avec le groupe Wuhan Yangluo Port Services pour promouvoir l’or vert tunisien auprès des importateurs locaux.

Choisi pour sa position névralgique, Hubei, véritable carrefour logistique et commercial, permet d’accéder à près d’un tiers des consommateurs chinois, offrant un débouché majeur vers les provinces voisines.

Cette manifestation a réuni plusieurs hauts responsables et acteurs économiques majeurs de la province de Hubei, notamment des représentants du Bureau des affaires étrangères et de la Chambre de commerce et d’industrie, ainsi que des représentants des plus grandes entreprises actives dans l’importation et la distribution de produits alimentaires.

Présente lors de cette cérémonie, Rim Ayadi, ministre plénipotentiaire auprès de la mission diplomatique tunisienne, a mis en avant la compétitivité et la qualité supérieure de l’huile d’olive tunisienne. Elle a rappelé que ce produit, véritable pilier du patrimoine culturel national, est régulièrement primé à l’échelle internationale pour ses vertus nutritionnelles et sanitaires.

Selon une publication sur les canaux officiels de l’ambassade, l’événement a été ponctué par des séances de dégustation qui ont suscité un vif intérêt de la part des opérateurs économiques locaux. Plusieurs opérateurs chinois ont exprimé leur volonté de conclure des contrats d’achat avec l’importateur local, confirmant ainsi l’appétence croissante du consommateur chinois pour les produits alimentaires importés de haute qualité.

Cette percée dans la province de Hubei laisse présager un renforcement significatif de la présence de l’huile d’olive tunisienne sur ce marché de grande envergure.