Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a indiqué qu’une enveloppe estimée à 95 millions de dinars (MD) a été allouée au financement des sociétés communautaires, dans le but de soutenir l’économie sociale et de renforcer les initiatives locales, dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour la période allant de 2023 à 2026.

Cette information a été communiquée dans la correspondance adressée par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle à l’Assemblée des représentants du peuple le 6 février 2026, dans le cadre de sa réponse aux questions écrites des membres de l’Assemblée. Il a précisé que des accords avaient été conclus avec plusieurs banques publiques et privées pour financer ce type d’entreprises à des conditions préférentielles, tout en leur permettant de tirer profit de leurs ressources propres selon des règles bien définies.

Chaoud a ajouté qu’à la fin du mois de décembre 2025, 63 sociétés communautaires ont été financées, avec l’octroi de 39 avis de financement, couvrant l’ensemble des gouvernorats des cinq districts de la République tunisienne.

Par ailleurs, concernant la possibilité de créer un centre de formation professionnelle et une agence pour l’emploi dans la délégation de Sousse-Riadh, le ministre de l’Emploi a souligné que le développement du système de formation professionnelle repose sur une approche intégrée entre les différents centres de la région, afin de répondre aux besoins du marché du travail national et régional, précisant que la création de bureaux de l’emploi et de l’activité indépendante est soumise à des études de faisabilité qui tiennent compte de la demande économique des entreprises, des besoins des demandeurs d’emploi, ainsi que de données statistiques précises sur le marché du travail.

Il a souligné que, dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan de développement 2026-2030, une nouvelle orientation a été adoptée, accordant aux conseils locaux, régionaux un rôle accru dans la proposition de projets de développement.